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Haber Giriş: 28.06.2021 - 09:09 | Son Güncelleme:

Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu!

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Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu!

Aksaray merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu iddia edilen 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aksaray, Konya ve Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi yakaladı. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ soruşturması
Ankara merkezli 3 ilde FETÖ soruşturması

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