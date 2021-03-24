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Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2021 - 11:05 | Son Güncelleme:

Aksaray, mart karı ile bembeyaz

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Aksaray, mart karı ile bembeyaz

AKSARAY, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 15 santimetreye yaklaştı.

Mart ayının son haftası Aksaray'da, gece kar yağışı etkili oldu. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Aksaray Belediyesi ekipleri, yollarda temizlik çalışmasına başladı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 15 santimetreye yaklaştı. Yağışın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sabah uyanınca her tarafın beyaza bürünmesiyle mutlu olduklarını belirten Mevlüt Paydaş, "Mart ayının sonunda şehrimize kar yağması çok güzel oldu. Şehrimizde baraj ve göllerde su eksikliği vardı. Bu yağışlarla inşallah baraj ve göllerimiz dolar ve su sıkıntısı yaşamayız" dedi.

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