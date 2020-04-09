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DHA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 19:33,Son Güncelleme:

Aksaray Belediyesi, 65 yaş üstü kişilere drone ile maske dağıttı

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Aksaray Belediyesi, 65 yaş üstü kişilere drone ile maske dağıttı
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Aksaray Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü kişilere drone ile maske ve eldiven dağıttı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgeyle 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkması yasak. Bunun üzerine Aksaray Belediyesi de 65 yaş üstü kişilere drone ile eldiven ve maske dağıttı. Drone kullanan Belediye Başkanı Evren Dinçer, ''65 yaş üzerindeki evden çıkamayan vatandaşlarımıza teknolojiyi de kullanarak hijyen bir şekilde eldiven ve maske dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Evde kal Aksaray.'' dedi. 

Aksaray Belediyesi, 65 yaş üstü kişilere drone ile maske dağıttı

Aksaray Belediyesi, 65 yaş üstü kişilere drone ile maske dağıttı

Aksaray Belediyesi, 65 yaş üstü kişilere drone ile maske dağıttı

Aksaray Belediyesi, 65 yaş üstü kişilere drone ile maske dağıttı

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