Aksaray- Ankara kara yolu 16 saat sonra ulaşıma açıldı

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Kentteki kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Aksaray- Ankara kara yolu tipi ve buzlanmanın etkisiyle saat 19.00 sıralarında ulaşıma kapandı. Polis, araçları yakındaki dinlenme tesislerine yönlendirdi. Karayolları ekiplerinin gece boyunca yaptığı çalışma sonucu yol bugün saat 11.00 sıralarında tekrar ulaşıma açıldı. 16 saat sonra ulaşıma açılan yolda tuzlama ve kar temizleme çalışmaları devam ederken, Sarayhan köyü civarında kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı belirtildi.

İstanbul'dan Adana istikametine giden sürücü Hacı Dönmez de yollarda kar ve buzlanma olduğunu söyledi. Dönmez, "Gece Ankara kara yolu Kulu mevkisinde buzlanma vardı. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için dinlenme tesisinde bekledik. Yollar şu anda açıldı" dedi.

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TIR şoförü Ahmet Genç ise dün akşam saatlerinden itibaren dinlenme tesisinde bekletildiklerini söyledi. Yolların açıldığı bilgisini aldıklarını belirten Genç, "Yola çıkacağız Allah izin verirse. İstanbul'a yüküm var. Dinlenme tesisinde rahattık. Gece çok iyi kar yağdı." diye konuştu.