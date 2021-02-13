Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 13 Şubat 2021 iftar saati bilgileri
Akşam ezanı ve dolaylı olarak İftar saatleri 81 ilde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Üç ayların ilk günü kapsamında 13 Şubat akşamı yapılacak olan iftar ile nihayete kavuşacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin iftar saatleri bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın akşam ezanı saatleri ile öğrenilebilecek. Böylece ‘İftar saat kaçta? sorusuna cevap alınabilecek. İllere göre değişen iftar vakti bilgileri, tek ekran üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, iftar saat kaçta ifa edilecek? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri ve iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabı
Tüm illerin iftar saatleri hakkında bilgileri, ikindi vaktine yaklaşılmasıyla birlikte gündemde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘İftara ne kadar kaldı?’ sorusunu yönelten vatandaşlara ezan vakitleri aracılığıyla yanıt veriyor. Artık akşam saatlerine girilmesiyle birlikte ‘İftar saat kaçta?’ sorularına internet üzerinden yanıt arayan birçok vatandaş, İstanbul, Ankara, İzmir ya da yaşadıkları kentin iftar saatleri bilgilerini sorguluyor. Peki, İstanbul Ankara İzmir ve diğer illerde iftar saat kaçta yapılacak? İşte, o bilgiler
İFTAR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı ezan saatleri bilgisine göre 13 Şubat Cumartesi günü iftar; Ankara’da 18.29, İstanbul’da 18.42, İzmir’de 18.54'te yapılacak.
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