Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 13 Şubat 2021 iftar saati bilgileri

Tüm illerin iftar saatleri hakkında bilgileri, ikindi vaktine yaklaşılmasıyla birlikte gündemde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘İftara ne kadar kaldı?’ sorusunu yönelten vatandaşlara ezan vakitleri aracılığıyla yanıt veriyor. Artık akşam saatlerine girilmesiyle birlikte ‘İftar saat kaçta?’ sorularına internet üzerinden yanıt arayan birçok vatandaş, İstanbul, Ankara, İzmir ya da yaşadıkları kentin iftar saatleri bilgilerini sorguluyor. Peki, İstanbul Ankara İzmir ve diğer illerde iftar saat kaçta yapılacak? İşte, o bilgiler

İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı ezan saatleri bilgisine göre 13 Şubat Cumartesi günü iftar; Ankara’da 18.29, İstanbul’da 18.42, İzmir’de 18.54'te yapılacak.

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