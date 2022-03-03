Akşam ezanı kaçta okunuyor? İftar saat kaçta ne zaman? 3 Mart Ankara, İstanbul akşam ezanı saatleri

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Akşam ezanı saat kaçta okunacak sorusu, 3 Mart Perşembe günü Şaban ayı dolayısıyla oruç ibadetinde bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. İftar hakkında bilgi edinmek isteyen binlerce yazarda, akşam ezanı saat kaçta okunacak sorusuna cevap arıyor. Peki, Bursa, İzmir, Ankara ve İstanbul'da iftar saat kaçta, akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, Diyanet'in 3 Mart akşam ezanı saatleri

AKŞAM EZANI İFTAR SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı ezan saatleri bilgisine göre 3 Mart Perşembe günü iftar; Ankara’da 18.42, İstanbul’da 18.56, İzmir’de 19.06'da yapılacak.

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ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Üç aylar, Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları zaman dilimleridir. Hazreti Muhammed recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir. Hazreti Muhammed, recep ve şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutmuştur.

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Hz. Peygamber, Şaban ayını, 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.