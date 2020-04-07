Akşam ezanı kaçta okunuyor? 7 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir kandil orucu iftar saati

Berat Kandili 2020 yılında 7 Nisan’da idrak ediliyor. İman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsat sunan kandillerde Müslümanlar bolca ibadet ediyorlar. Bu ibadetler arasında bulunan Berat Kandili orucunu tutan vatandaşlar, “Akşam ezanı kaçta okunuyor?” sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor.

AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul’da akşam ezanı 19:42’de okunacak.

Ankara’da akşam ezanı 19:26’da okunacak.

İzmir’de akşam ezanı 19:47’de okunacak.

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BERAT GECESİ NE OLDU?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.