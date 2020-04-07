Akşam ezanı kaçta okunuyor? 7 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir kandil orucu iftar saati
Akşam ezanının saat kaçta okunduğu, Berat Kandili orucu tutan vatandaşlar tarafından aratılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Ramazan ayının habercisi Berat Kandili 7 Nisan (bugün) idrak ediliyor. Kandil orucunu tutan vatandaşlar iftar saatini öğrenmek istiyorlar. İşte il il akşam ezanı vakitleri…
Berat Kandili 2020 yılında 7 Nisan’da idrak ediliyor. İman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsat sunan kandillerde Müslümanlar bolca ibadet ediyorlar. Bu ibadetler arasında bulunan Berat Kandili orucunu tutan vatandaşlar, “Akşam ezanı kaçta okunuyor?” sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor.
AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?
İstanbul’da akşam ezanı 19:42’de okunacak.
Ankara’da akşam ezanı 19:26’da okunacak.
İzmir’de akşam ezanı 19:47’de okunacak.
İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
BERAT GECESİ NE OLDU?
Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;
-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.
-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.
-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.
-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle