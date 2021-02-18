Akşam ezanı kaçta okunuyor? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar saatleri

İftar saatleri, Regaip Kandili’nin gelmesi ile beraber araştırılan konular arasında yerini aldı. Oruç tutmak isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsak vakitlerine kadar sahurlarını yaptılar ve iftar saatine kadar orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. 18 Şubat’ta İstanbul’da akşam ezanı 18:48’de, Ankara’da 18:34’de, İzmir’de 18:59’da okunacak.

AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul iftar saati: 18:48

Ankara iftar saati: 18:34

İzmir iftar saati: 18:59

Bursa iftar saati: 18:49

Gaziantep iftar saati: 18:20

Eskişehir iftar saati: 18:44

Çanakkale iftar saati: 19:00

Kayseri iftar saati: 18:25

Adana iftar saati: 18:28

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ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.