Akşam ezanı hangi ilde saat kaçta okunacak? İl il akşam ezanı vakitleri

Akşam namazı ibadetini vaktinde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri ildeki namaz vaktini öğrenmeye çalışıyor. 27 Ekim 2020 tarihli akşam namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. İşte akşam ezanı saat kaçta okunacak sorusunun İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için cevabı...

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Akşam ezanı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, İstanbul'da saat 18:12'de Ankara'da 17:59'da İzmir'de 18:24'de Bursa'da ise 18:13 okunacak. Diğer illerdeki namaz vakitlerini öğrenmek için lütfen aşağıdaki linki tıklayın.

İL İL AKŞAM NAMAZ VAKİTLERİ