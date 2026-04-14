'Akşam çay içmeye geleceğiz' dedi, evi kurşunlayarak kaçtı! Şüpheli çelik yelekle yakalandı

Olay 12 Mart Perşembe günü saat 20.30 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasklı bir şüpheli sokağa gelerek Eray Ç.’nin ailesinin yaşadığı eve silahla ateş açtıktan sonra aynı güzergahı kullanarak olay yerinden kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

"AKŞAM ÇAY İÇMEYE GELECEĞİZ" DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

İddiaya göre Seyit S. ile Eray Ç. arasında eski kız arkadaşı nedeniyle husumet bulunduğu, şüphelinin olaydan önce "Akşam çay içmeye geleceğiz" diyerek Eray Ç.'ye tehditte bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde ateş açılan evin girişinde 4 mermi izi tespit edilirken, yan binaya 2 kurşun isabet etti; sokakta ise 1 adet boş kovan bulundu.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmalarında saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Seyit S. olduğu belirlendi. Şüphelinin olay öncesi ve sonrası hareketleri adım adım incelendi. Şüpheli Seyit S., Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Hacı Ahmet Mahallesi’nde gözaltına alındı.

ÜZERİNDEKİ ÇELİK YELEKLE GÖZALTINA ALINDI

Yapılan üst aramasında şüphelinin çelik yelek giydiği belirlendi. Şüphelinin sorgusunda 'Kasten yaralama', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Kapkaç' tan toplam 11 suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, 'Kasten yaralama' suçundan 2 yıl 4 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seyit S., çıkarıldığı mahkemece 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.