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Aksakallar Konseyi İstanbul’da toplandı 

#Aksakallar Konseyi#Binali Yıldırım#Türk Devletleri Teşkilatı
Aksakallar Konseyi İstanbul’da toplandı

12. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi, İstanbul Beşiktaş’ta toplandı.

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Toplantıya Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan’dan Hasan Hasanov, Kazakistan’dan İkram Adyrbe, Kırgızistan’dan Medetkhan Sehrimkulov, Özbekistan’dan Bakhtiyor Sayfullayev katıldı. Konsey Başkanı Yıldırım konuşmasında şunları söyledi:

‘SORUMLULUĞU ARTMAKTA’

“Türk Devletleri Teşkilatı günden güne büyüyor ve güçleniyor. Üstlendiği sorumluluk her geçen gün daha da artıyor. Bu gelişme içerisinde Aksakallar Konseyi’nin de sorumluluğu artmaktadır. Biz Aksakallar olarak devlet başkanlarının belirledikleri istikamet doğrultusunda Türk devletleri arasındaki ilişkileri geliştirmek, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda katkı sağlamak için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Üye ülkeler arasındaki entegrasyon, uyum gerek ticaret, ulaşım ve iletişimin geliştirilmesi temel amacımız içerisinde yer alacaktır.”

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#Aksakallar Konseyi#Binali Yıldırım#Türk Devletleri Teşkilatı

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