Aksakallar Girne’de toplandı: ‘Türk devletleri KKTC’nin yanında’

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi 17’nci zirvesinden Türk dünyası devletlerinin 34 harflik ortak alfabeye geçmesi, ortak tarihin yazılması ve 4.5 milyon kilometrekarelik bir alana yayılan Türk dünyasında grup uydularıyla ortak internet alanı kurulması çağrısı yapıldı. Konsey’e, “Türk coğrafyasında Türk interneti” projesini TÜRKSAT sundu.

ORTAK ALFABE TAMAM

Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, 2 oturumluk zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında ele aldıkları konuları açıkladı. Yıldırım, her yıl düzenli olarak 2’şer zirve düzenlediklerini belirterek, TDT Genel Sekreterliği ile Türk Dil Tarih Yüksek Kurulu’nun 34 harften oluşan ortak alfabe konusunda çalışmaların geçen yıl tamamlandığını ve üye ülkelere gönderildiğini açıkladı.

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UZAYDA TÜRK GRUP UYDULARI

Üye ülkelerin ortak alfabe konusunda kararı ayrı alacağına dikkat çeken Binali Yıldırım, Türk Akademisi’nin ortak tarih konusunda çalışmalar yürüteceğini söyledi. Zirvede, TÜRKSAT yetkililerinin sunum yaptığını ve ortak internet coğrafyası projesi sunduğunu kaydeden Yıldırım, şu bilgileri verdi: “Proje, Türk dünyasını oluşturan 4.5 milyon kilometrekarelik bir alanda gökyüzünde uydularla ortak internet alanı oluşturulmasına yönelik. Yani 500 kilometre ve 1500 kilometre yörüngelerde çalışan grup uydular. Bu projenin çok verimli ve başarılı olacağını anlattılar. Bizim arzumuz da bu yöndedir.”

‘BU ZİRVE EN GÜZEL CEVAP’

Orta Asya Türk devletleri ile AB arasında imzalanan bir anlaşmadan sonra Türk dünyasının arasına nifak sokmak amacıyla teşkilata gözlemci üye KKTC hakkında yalan haberlerin yayıldığını hatırlatan Yıldırım, “En güzel cevap Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirdiğimiz toplantıdır. Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kuzey Kıbrıs’la ilgili herhangi bir olumsuz tutumu olmadığı gibi bir gözlemci üye olarak bundan sonrada ilişkilerini geliştirmeyi sürdürecektir” dedi.

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KIBRIS’TA TEMMUZ SONU YENİ BULUŞMA

Kıbrıs’ta liderler arasında yeni görüşme temmuz ayı sonunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in katılımıyla düzenlenecek toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı ve İngiltere’den bir devlet bakanının da katılması bekleniyor. Mart ayında düzenlenen gayriresmi toplantının ardından gerçekleşecek bu buluşmanın gündeminde Ada halklarının günlük hayatlarını kolaylaştıracak işbirliği alanları konusunda son durumun ele alınması bekleniyor. İki taraf arasında geçiş kapılarının açılması, Ada’nın mayınlardan arındırılması, çevre ve iklim değişikliği, Ara Bölge’de güneş enerjisinden elektrik üretimi, mezarlıkların restorasyonu ve gençlik komitesi kurulması gibi başlıklar ele alınacak. Kaynaklar, bu süreçte Türkiye’nin AB dahil üçüncü taraflardan beklentisine ilişkin “Birlik dayanışması kisvesi altında Rumları desteklemeyi bir yana koyup, BM Genel Sekreteri’ni desteklemeleridir” dedi.