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Aksakal DSP’yle görüşmeyi anlattı

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#DSP#Önder Aksakal#CHP
Aksakal DSP’yle görüşmeyi anlattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 07:00

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, CHP TBMM Grup Toplantısı öncesinde yaşananları değerlendirdi.

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in DSP’den bir genel başkan yardımcısı ile görüşerek DSP’nin kurultay tarihini sorduğunu belirten Aksakal şunları söyledi: “Arkadaşımız da önümüzdeki sonbahar aylarında ‘Ekim, kasım, aralık aylarından birinde yapmayı planlıyoruz’ diye söylediğinde, Emir de ‘Biz Özgür Özel genel başkanlığında küllüm olarak DSP’ye katılalım ve kurultayda da bizim yönetimi almamıza ne dersiniz’ diye sormuş. O da bu konuda bir yanıt verme yetkisinin olmadığını belirtmiş. Başkanlık Kurulu’nda bu görüşmeyi gündeme getirdim. Herkes de benim gibi buna şiddetle karşı çıktılar. Çünkü DSP ismi olumsuzluklar içinde, hele hele yasal anlamda sıkıntılı, hırsızlık, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, bazı toplumsal ahlaki değerlere aykırı yaşam biçimleri itibarıyla adı geçenlerle, belediye başkanlığı seçimlerinde, adaylık belirlenmesinde yaşanan parasal akçeli ilişkiler içinde geçen isimlerle asla ve asla bir araya gelemez.”

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ANAP’A DA ‘MUTLAK BUTLAN’

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili verilen “mutlak butlan” kararının tartışmaları sürerken, Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi de Anavatan Partisi’nin (ANAP) 24 Aralık 2023 tarihinde yapılan Büyük Genel Merkez Kongresi’ni iptal etti. Kararda, delege listeleri ve genel başkan adaylığı sürecindeki usulsüzlüklerin seçim sonucunu etkilediği belirtildi. ANAP’ın 2023 büyük kongresi de sahte delege imzaları gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edilmiş oldu. Anavatan Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kapıdağ tarafından 21 Mayıs 2025’te kongrenin yenilenmesi talebiyle Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

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#DSP#Önder Aksakal#CHP

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