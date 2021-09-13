AKS sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

AKS’ye giren adaylar sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Adaylık Kaldırma Sınavı 2021 yılında 5 Eylül tarihinde düzenlendi. 25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan AKS, koronavirüs nedeniyle ertelenmiş ve 5 Eylül tarihine alınmıştı. Peki, AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan bilgiler

AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan bilgiye göre AKS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

AKS sonuçları 24 Eylül tarihine kadar erişime açılmış olacak.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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