Akropolis Yunanistan'da tepkiye neden oldu! Akropolis nedir, nerede?

Yunanistan’ın tarihi yerlerinden olan Akropolis’deki restorasyon çalışmalarında bölgenin betonlaştırılması arkeologları isyan ettirdi. Milattan önce 5. yüzyıldan günümüze kadar gelen Akropolis’in Restorasyon Servisi’nin başkanı olan mimar Manolis Korres’in önderliğindeki yeni planda, tepenin açık alanının büyük bir kısmında engellilere kolaylık sağlamak amacıyla betonarme yeni bir yolun döşenmesi arkeologlar tarafından tepkiyle karşılandı. Restorasyon çalışmasında tarihi alanda yüz yılın en büyük değişikliklerinin yapıldığı ifade edilirken, yeni yolun antik Panathenaik yolunu takip eden ve çok daha dar olan eski bir patikanın yerini aldığı belirtildi.

MODERN ASANSÖR KURULDU

Akropolis’in Kovid-19 nedeniyle halka kapatıldığı son 6 ayda, tepenin kuzey kanadına aynı anda iki tekerlekli sandalye taşıyabilen yeni bir asansör de kuruldu. Bu durumun tarihi alanın modernize etmesi nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Çevrimiçi aktivist ağı Avaaz’da 3 bin 500’den fazla kişi, yeni yolların kaldırılması ve yürüyüş yollarının batı ve güneye doğru genişletilmesi planının iptal edilmesi çağrısında bulunan bir açık mektubu imzaladı. Yunan Arkeologlar Derneği Başkanı Despoina Koutsoumba ise değişikliklerin ticari amaçlı olduğunu, daha fazla turistin alana girebilmesi için yapıldığını belirterek “Sanki Akropolis’teki Partenon tapınağı sokak seviyesine indirilmiş ve beton bir kaldırımla çevrelenmiş gibi” yorumunda bulundu.

AKROPOLİS NEDİR, HANGİ ŞEHİRDE?

Akropolis, Antik Yunan kentlerinde, kentlerin yanıbaşındaki tepelerde inşa edilen hisarlara ve bu yapıların bulunduğu özel alanlara verilen addır.

Klasik dönem Yunanistan'ında her önemli yerleşme yerinin bir akropolisi vardı ve akropolisler büyük şehirlerin en önemli bölgeleriydi. Dini işlevi de bulunan akropolislerde tapınaklar, hazinedarlıklar ve çeşitli kurumlar da yer alırdı. MÖ 5. yüzyılda yalnızca tapınaklara ayrılmış olan akropolisler, bir tepe üzerinde bulunmasından ötürü saldırı esnasında kent halkının sığınağı olarak kullanılmaktaydı.

Akropolislerin en ünlüsü Atina Akropolisi’dir. Attika ovasında, deniz düzeyinden 152 m yükseklikte 270x150 boyutlarında bir kayalık olan Atina Akropolis'ine Cilalı taş devrinde yerleşildi. Tunç devrinde (MÖ yaklaşık 3000) evler ve bir kral sarayı yapıldı.Günümüze kalan görkemli yapılar, Milattan önce 5. yüzyılda devlet adamı Perikles tarafından başlatılan geniş bir yapı programı sonucunda gerçekleştirildi.

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