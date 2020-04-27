Akredite Ne Demek? Akredite Etmek Nedir? Akredite Tdk Kelime Anlamı

Akredite arkadaş akreditasyon üzerinden kullanılan ve Fransızca kökenli bir kelimedir. TDK’ya göre bu kelimenin anlamı ise ‘üçüncü taraflarca bir kurum ya da kuruluşu bağımsız şekilde çalıştığını gösteren bir denetleme’ şeklinde dile getirilmektedir.

Akredite Ne Demek?

Kuruluşların, üçüncü bir taraf üzerinden belirlenmiş teknik ölçütler kapsamında çalıştığını kanıtlamak amacıyla, bir kuruluş tarafından onaylanması ya da düzenli şekilde denetlenmesi biçiminde tanımlanmaktadır. Örneğin pasaport ya da vize işlemleri konusunda konsolosluklar adına akredite acenteler çalışır. Bu acenteler bağımsız şekilde gerekli denetlenmeleri gerçekleştirmek sureti ile belirlemek teknik ölçütler üzerinden hizmet sağlamaktadır.

Akredite Etmek Nedir?

Akredite kelimesi üzerinden türeyerek belli bir tanıman sahip olan adapte etmek sözcük grubu da merak etmeler arasında yer almaktadır. Genel anlamıyla akredite etmek ‘ilgili mevzuat çerçevesinde zorunlu ya da ihtiyari alanlarda, ulusal ve uluslararası kabul görmüş kriterler doğrultusunda kurumların yetki aldığını gösteren denetlemeler bütünü olarak öne çıkmaktadır. Denetlemeler ve kuruluşun çalışması yetkili kurum tarafından verilmiş onay üzerinden gerçekleşir. Bu tür şirketler ve kuruluşlar için ise akredite ismi verilmektedir.