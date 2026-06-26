Akreditasyon tartışması! NATO topu ‘ev sahibi’ne attı

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NATO Sözcüsü Allison Hart, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "NATO'nun büyük etkinlikler için uzun yıllardır uyguladığı medya akreditasyon prosedürleri bulunmaktadır. NATO Karargahı dışında düzenlenen zirve ve bakanlar toplantılarında NATO, toplantı alanına erişimin sağlanabilmesi için ilgili ülkedeki gazeteciler hakkında değerlendirme yapılması konusunda ev sahibi ülkeye güvenmektedir. Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamındaki akreditasyon sürecine ilişkin Türk makamlarıyla temas halindeyiz. Medyanın büyük etkinliklere fiziki olarak katılabilmesi NATO açısından büyük önem taşımaktadır" dedi

ÇOK SAYIDA GAZETECİYE RET

NATO'nun Ankara Zirvesi için açtığı akreditasyon sürecinde çok sayıda gazeteciye ret yanıtı gönderildi. Kararların ardından çeşitli basın meslek örgütleri ve gazetecilik dernekleri açıklamalar yayımlayarak uygulamayı eleştirdi. Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD), Basın Konseyi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamalarda, uluslararası öneme sahip bir zirvenin takip edilmesinin gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin bir parçası olduğu vurgulandı.

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NATO ZİRVESİ’NDE ‘KIRMIZI ALANLAR’

ANKARA'da yapılacak NATO Zirvesi'nde, liderlerin konaklayacağı 15 otel çevresi ve kritik noktalar 'kırmızı alan' olarak belirlendi. Başkentte zirvenin yapılacağı 7-8 Temmuz tarihinde birçok bulvar, ana cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Valilik, trafiğe kapatılacak yerlerle ilgili yazıyı ilgili birimlere gönderdi.

7 Temmuz günü saat 07.00'den itibaren tedbirler sona erene kadar Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümü, ihtiyaç olması halinde Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümünün tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak, belirtilen yollara araç parkı yapılmayacak ve park halindeki araçlar kaldırılacak.

TRUMP ÖNLEMİ

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ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı JW Marriott Otel'in bulunduğu Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443. Sokak ve 1452. Sokak tamamen trafiğe kapatılacak, araç park edilmeyecek. Mekanlar açılmayacak.