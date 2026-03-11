×
HABERLERGündem Haberleri

Akranı tarafından 'kız meselesi' yüzünden öldürüldü: 16 yaşındaki Mustafa toprağa verildi

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Aksaray#Mustafa Yağız Edik
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2026 15:08

Aksaray'da 'kız meselesi' nedeniyle tartıştığı akranı R.M., (16), tarafından bıçaklanarak öldürülen Mustafa Yağız Edik (16), toprağa verildi.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde meydana geldi. Çiğ köfte dükkanında çalışan R.M. ile bir lokantada garsonluk yapan ve aynı zamanda açıktan lise okuyan Mustafa Yağız Edik arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada R.M., Edik'i bıçakla göğsünden yaraladı. Edik, kanlar içinde yere yığılırken, R.M. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Yağız Edik, kurtarılamadı.

R.M. aynı mahallede yakalanırken, olay yerinde 2 bıçak bulundu. R.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Mustafa Yağız Edik'in cenazesi, bugün otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi. Edik, kılınan cenaze namazının ardından Ervah Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. 

