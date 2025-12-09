Akran zorbalığına yasa yolda

Haberin Devamı

İSTANBUL Erkek Lisesi’nde 9’uncu sınıftaki 7 erkek öğrencinin, kız öğrencilerle ilgili taciz ve tehdit içeren 507 maddelik ifadelerle liste hazırladığı iddia edildi. Geçen haftalardaysa okulun 11’inci sınıf öğrencilerinden 10 kişilik bir grup, bu 7 öğrenciyi darp etti. Okula yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, taciz mesajları paylaşan 7 öğrenciden 6’sı Ankara Fen, 1’i ise Adana Fen Lisesi’ne nakil oldu. Ancak iddiaya göre öğrencilerden bazıları yerleştikleri yeni okulda da diğer öğrenciler tarafından zorbalığa uğradı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, olayın Milli Eğitim Müfettişleri tarafından soruşturulduğu ve rehberlik servisi tarafından öğrencilere yönelik destek çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. TBMM Akran Zorbalığı Komisyonu Başkanı Başak Abdula, yaşanan durumun çocukların yeterli rehberliği alamadığına işaret ettiğini belirterek Hürriyet’e şu açıklamalarda bulundu:

‘SINIRLARI ZORLAYARAK STATÜ ELDE EDİYORLAR’

“Yaşanan durum çocukların değerler konusunda yeterli rehberliği almadıklarını düşündürüyor. Sosyolojik olarak bakıldığında bu tür vakalar aslında gençlerin içinde bulundukları ‘okul alt kültürünün’ bir yansıması. Bazı okullarda statünün, karşılıklı saygıdan ya da akademik başarıdan ziyade; dikkat çekme, sınırları zorlama ve grup önünde risk alma davranışlarıyla ilişkilendirildiği görülebilir. Böyle durumlarda zorbalık, öğrencilerin gözünde bir tür ‘gruba dahil olma’ ya da ‘grupta yer edinme’ aracı hâline gelebilir. Okul içinde dolaşan görünmez kurallar, mizah adı altında sürdürülen cinsiyetçi, küçümseyici ya da dışlayıcı dil ve otoritenin tutarsız tepkileri, bu davranışların normalleşmesine zemin hazırlar. Böylece sınır ihlali, tekil bir eylem olmaktan çıkar, okul iklimine yerleşen bir alışkanlık biçimine dönüşür. Bu kültürel zemin değişmediği sürece bireysel yaptırımların etkisi de sınırlı kalabilir.”

‘HAZIRLANAN YASA OKULLARA YÖN VERECEK’

Abdula, üzerinde çalışmaya başladıkları ‘akran zorbalığı yasası’ hakkında şu açıklamaları yaptı:

“Yasa taslağı üzerinde çalışmaya başladık. Önümüzde çok kısa olmayan bir yol var ve bu nedenle yasanın detaylarını paylaşmak için birkaç aya daha ihtiyacımız olacak. Ancak bir yasaya ihtiyaç duymamızın temel nedenini açıklayabilirim. Akran zorbalığının yüzde 95’inin gerçekleştiği yer okullar. Artık zorbalık tenhada değil kalabalıklar önünde bir gösteri icra edilir gibi yapılıyor. Çocuklar bunun ardından herhangi bir yaptırıma uğramıyor ve davranışının sonucuyla yüzleşmiyor. Her 4 çocuktan 2’si zorbalığa şahit oluyor, her 4 çocuktan 1’i zorbalığa uğruyor. Okullar, kucaklarına düşen her vakada kendilerini karar verici olarak görüyor. Okullar karar verici değil uygulayıcı olmalı. Karar yukarıdan verilmeli. Bizim yasa tasarımız önce akran zorbalığını tanımlayacak ve vakaların nasıl ele alınması gerektiğini açıklayacak. Ardından da okullar ve diğer kurumlar bu durumda ne yapmaları gerektiğini bilecek.”

KIZLARIN DAYANIŞMASI

OKULDAKİ kız öğrenciler, konuyla ilgili sosyal medyada yayınladıkları bildiride, “Sen sevgili kız kardeşim; bedenine, sesine, varlığına göz dikenlere karşı susma. Bilinmelidir ki bizler, susturulacak sesler değil, bu çürük zihniyetleri yerinden söküp atacak kararlığın ve iradenin ta kendisiyiz” ifadelerine yer verdi. Kız öğrencilerin bu bildirisi, sosyal medyadaki pek çok genç tarafından tekrar tekrar paylaşılarak bir dayanışma örneği oluşturdu.