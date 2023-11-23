Akran zorbalığına inceleme ve gözaltı

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Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi inceleme başlattı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, okulda yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunarak, “Fail, polis ekipleri tarafından alınmıştır” dedi.