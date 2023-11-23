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Akran zorbalığına inceleme ve gözaltı

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#Kocaeli#Derince#Akran Zorbalığı
Akran zorbalığına inceleme ve gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 07:00

Kocaeli Derince’de bulunan Zehra-Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 9’uncu sınıftaki kız öğrenciler arasında tartışma çıktı. Öğrencilerden biri tartışma sırasında, sınıf arkadaşını yere düşürüp diziyle vurduktan sonra kafasına tekme attı, ardından da “Çok güzel saçların varmış senin” diyerek tokat attı.

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Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi inceleme başlattı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, okulda yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunarak, “Fail, polis ekipleri tarafından alınmıştır” dedi.

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#Kocaeli#Derince#Akran Zorbalığı

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