Gündem Haberleri

Akran zorbalığına 3 bakanlık el attı

Akran zorbalığına 3 bakanlık el attı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 07:00

Okulların açılmasıyla daha görünür hale gelen akran zorbalığına karşı 3 bakanlık harekete geçti. ‘İlk Öğretmenim Ailem’ uygulamasıyla 1 milyon ebeveyne ulaşıldı. 6 milyon öğrenciye eğitim verildi, 9 ayda 14 bin başvuruya danışmanlık hizmeti sunuldu.

ÇOCUKLARIN sosyal, duygusal ve akademik gelişimine etkisi nedeniyle önemli sorunlardan birine dönüşen akran zorbalığına karşı Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları el ele verdi. Yıl boyunca yürütülen eğitim, danışmanlık ve farkındalık programlarıyla milyonlarca çocuk, genç, ebeveyn ve öğretmene ulaşıldı. Akran zorbalığıyla mücadeleye yönelik çalışmaların önümüzdeki yıl da süreceği belirtildi.

EBEVEYNLERE MOBİL HİZMET

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri aracılığıyla bu yıl 81 ilde düzenlediği 139 eğitimle 9 bin 504 çocuğa ulaşırken; akran zorbalığı, siber zorbalık, güvenli iletişim ve olumlu akran ilişkileri başlıklarını içeren eğitimler gerçekleştirildi. Bakanlığın ebeveynlere yönelik mobil uygulaması “İlk Öğretmenim Ailem” de yıl içinde 1 milyon 25 bini aşkın kullanıcı tarafından kullanılırken, UNICEF işbirliğiyle geliştirilen ‘Akran Zorbalığı Odaklı Psikososyal Destek ve Pozitif Ebeveynlik Programı’ da 6–18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 8 oturumluk eğitim modeliyle ebeveyn ve çocuklara destek sağladı.

6 MİLYON ÖĞRENCİYE EĞİTİM

- Milli Eğitim Bakanlığı: Okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle akran zorbalığını önlemeye yönelik koruyucu-önleyici çalışmalar yürütürken, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 6.3 milyon öğrenci, 60 bin 605 öğretmen ve 338 bin 590 veli bu eğitim ve bilgilendirme programlarına katıldı. Bakanlığın sosyal duygusal beceri programlarıyla da sadece bu yıl 5.2 milyon öğrenci ve 39 bin öğretmenin desteklendiği bildirildi.

Bu programlarda öz farkındalık, öfke kontrolü, empati, şiddetle başa çıkma ve sağlıklı iletişim gibi başlıklar işlenirken, ilkokul öğrencilerine de siber zorbalığa karşı hazırlanan ‘İkizlerin Hikâyesi’ ve ‘Kahramanın Maceraları’ adlı öykü kitapları dağıtıldı.

14 BİN DANIŞMANLIK

- Sağlık Bakanlığı: Sağlıklı Hayat Merkezleri, Göç Sağlığı Merkezleri ve hastanelerdeki uzman personelle akran zorbalığına ilişkin çok yönlü danışmanlık ve eğitim hizmetleri verirken, yılın ilk 9 ayında Sağlıklı Hayat Merkezlerine akran zorbalığıyla ilgili 5 bin 323 başvuru yapıldığı, 14 bin 326 danışmanlık hizmeti verildiği bildirildi. Bin 869 eğitim programıyla 107 bin 306 kişiye farkındalık kazandırılırken, bakanlığın ayrıca 7 haftalık grup çalışmaları şeklinde uygulanan EASE–Ön Ergenlik Yıllarında Duygusal Beceriler Programı’yla da çocuk ve ebeveynlerin duygusal becerilerini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

#Akran Zorbalığı#Aile Ve Sosyal Hizmetler#Milli Eğitim

