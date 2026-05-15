Akran zorbalığı yine can aldı! Son kurban 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel

İstanbul Büyükçekmece'de akran zorbalığının ve kontrolsüz öfkenin kurbanı olan 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel yaşıtları tarafından sokak ortasında hayattan koparıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan olayın failleri E.B. (16) ile M.A.D.'yi (17), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay, 10 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında Muratçeşme Mahallesi Şehit Sadık Bezer Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında parkta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdülbaki Demirel ile Savaş I. (15) bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI



Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Abdülbaki Demirel ve Savaş I. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Abdülbaki Demirel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Savaş I.'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimlik bilgilerini kısa sürede tespit etti. Kavgaya karıştıkları belirlenen E.B. ile M.A.D., olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla birlikte gözaltına aldı.

Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çıkan arbedede Abdulbaki Demirel'in bıçaklandığı anlar yer aldı.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde okullarda akran zorbalığının araştırılması için kurulan alt komisyonun hazırladığı taslak Mayıs ayının başında kabul edildi. Hem yetkililer hem aileler sorunun çözümü için kolları sıvamışken, Hürriyet.com.tr yazarı Oya Armutçu'ya konuşan Akran Arabuluculuk Derneği (AKRANDER) Kurucu Başkanı Avukat Nejdet Göğüsdere erken uyarı işaretlerine dikkat çekti.

AKRANDER Kurucu Başkanı Avukat Nejdet Göğüsdere, zorbalığın sadece fiziksel değil, psikolojik ve sosyal olarak da kendini gösterdiğini belirterek ailelerin şu sinyallere karşı uyanık olması gerektiğini vurguladı.

Zorbalık, sadece fiziksel değil, psikolojik ve sosyal olarak da kendini gösteren, çocuklarda kalıcı güven sorunlarına yol açabilen ciddi bir durumdur. Çocuğun zorba veya mağdur olduğunu gösteren erken uyarı işaretleri şunlar olabilir;

- Mağdur (zorbalığa uğrayan) çocuk belirtileri: Nedeni açıklanamayan morluklar, yırtık kıyafetler, kaybolan eşya veya paralar, okuldan kaçınma, okula gitmek istememe, okul yolunu değiştirme veya sabahları karın/baş ağrısı gibi fiziksel şikayetler, içine kapanma, aşırı kaygı, depresif ruh hali, aniden ağlama krizleri veya özgüven kaybı, arkadaş çevresinin aniden yok olması, oyunlara davet edilmeme veya eve yalnız gelme, uyku ve yeme düzeni, kabus görme, uykusuzluk veya iştahsızlık.

- Zorba (zorbalık yapan) çocuk belirtileri: Kardeşlerine, arkadaşlarına veya evcil hayvanlara karşı fiziksel (vurma, itme) veya sözel (lakap takma, tehdit) şiddet uygulama, başkalarının duygularına karşı duyarsız olma, davranışlarının sonucunu önemsememe, kendine ait olmayan eşyalarla eve gelme veya açıklayamadığı paraya sahip olma, okulda disiplin sorunları yaşama, kurallara uymayı reddetme, kendi davranışlarını savunma, “o hak etti” veya “sadece şakaydı” gibi bahaneler üretme.

Aileler zorbalık belirtileri ile karşılaştıklarında, özellikle korktuğu için konuşmayan çocuğa güvenli bir ortam yaratmalı ve yargılamadan dinlemelidirler. Aileler, okul ile işbirliği içerisinde olmalı, rehberlik servisi ve öğretmenlerle hızlı bir biçimde iletişime geçmelidirler. Ayrıca, okul psikolojik danışmanının yardımını aşan durumlarda bir çocuk psikoloğu ya da psikiyatristten uzman desteği almak yerinde bir davranış olacaktır.