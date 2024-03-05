Akran zorbalığı kurgu çıktı

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Sosyal medyada 1 Mart 2024 günü ‘akran zorbalığı’ olarak adlandırılan bir video paylaşıldı. Videoda bir gencin kendi yaşlarında bir genci tekme tokat darp ettiği ve başına silah dayayarak tehdit ettiği görülüyordu. Video kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki çekti. Videoyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri görüntülerde genci darp eden kişinin Maltepe Esenkent Mahallesi’nde yaşayan K.A. (19) olduğunu tespit etti. Polis K.A.’yı evinde yakaladı. Darba uğrayan 17 yaşındaki E.E.E. adlı genç de ifadesi için babası tarafından emniyete getirildi.

‘TABANCA DEĞİL ÇAKMAK’

E.E.E., ifadesinde, “Video 2020 yılında kurgu olarak çekildi. Tabanca da tabanca değil tabanca görünümlü çakmaktır. Kendi aramızda kurguladık” dedi. E.E.E.’nin babası da şikâyetçi olmadı. K.A. da olayın kurgu olduğunu söyledi ve ifadesinin ardından serbest kaldı. Polis, K.A. hakkında ‘kasten yaralama’ ve ‘silahlı tehdit’ suçlarından hazırlanan dosyayı savcılığa gönderdi.