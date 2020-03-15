Akran zorbalığı kanlı bitti

Bolat, Hürriyet’e şunları söyledi: “Okulumuzdaki 8. sınıf öğrencisi E.S. kardeşim Arda’ya hakaret etmiş. Ben de niye böyle yaptığını sordum. Sonra kavga ettik. E.S.’nin babasını çağırdılar, barıştık. Ama okul çıkışı etrafımızı 30 kişi sardı. E.S. de içlerindeydi. Kardeşim Arda’ya kafa attılar. Sonra bir kişi beni sırtımdan ve kalçamdan bıçakladı.”



Bolat’a saldıran gruptan E.S., gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Baba Dursun Bolat ise “Yöneticilerin ihmali var. İhmali olanlardan şikâyetçiyim” dedi.