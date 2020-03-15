Akran zorbalığı kanlı bitti
İstanbul Beylikdüzü’ndeki Büyükşehir Ortaokulu’nda önceki gün, kalabalık bir grup okuldan çıkan iki kardeşe saldırdı. Olayda 8. sınıf öğrencisi Eren Bolat (14) kalçası ve sırtından bıçaklandı. Okulun öğretmenleri yaralı öğrenciyi okulun içine alarak ambulansa haber verdi. Kan kaybeden Bolat, hastaneye kaldırıldı.
Bolat, Hürriyet’e şunları söyledi: “Okulumuzdaki 8. sınıf öğrencisi E.S. kardeşim Arda’ya hakaret etmiş. Ben de niye böyle yaptığını sordum. Sonra kavga ettik. E.S.’nin babasını çağırdılar, barıştık. Ama okul çıkışı etrafımızı 30 kişi sardı. E.S. de içlerindeydi. Kardeşim Arda’ya kafa attılar. Sonra bir kişi beni sırtımdan ve kalçamdan bıçakladı.”
Bolat’a saldıran gruptan E.S., gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Baba Dursun Bolat ise “Yöneticilerin ihmali var. İhmali olanlardan şikâyetçiyim” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle