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Akran zorbalığı kamerada... Direğe bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler

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#Akran Zorbalığı#Gençler#Aydınlatma Direği
Akran zorbalığı kamerada... Direğe bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 20:18

 ADANA’da bir grup genç, arkadaşlarını aydınlatma direğine streç filmle bağlayıp, başına yumurta atarak, üzerine sıvı yağ ve un döktü. Akran zorbalığı sokaktaki bir apartman sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde bir grup genç, akran zorbalığına maruz bıraktıkları arkadaşlarını aydınlatma direğine streç filmle bağladı. Arkadaşlarının başına yumurta atan gençler, üzerine de sıvı yağ ve un döktü.

Akran zorbalığı kamerada... Direğe bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler

Gençler bu anları da cep telefonlarıyla kaydetti. Gençlerin çevreye verdiği rahatsızlık, sokaktaki bir apartman sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Akran Zorbalığı#Gençler#Aydınlatma Direği

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