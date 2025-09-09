×
Gündem Haberleri

Akran zorbalığı 15 yaşında hayattan kopardı! Bir ay içerisinde ikinci benzer olay

Ankara Pursaklar'da bir parkta 15 yaşındaki yaşıtı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan erkek çocuğu hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren D.G. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 7 Eylül akşamı Yunus Emre Caddesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. tarafından bilinmeyen nedenden dolayı bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Fatih Acacı, sevk edildiği hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Akran zorbalığı 15 yaşında hayattan kopardı Bir ay içerisinde ikinci benzer olay

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, arkadaşlarınca cinayeti 'kız meselesi' nedeniyle işlediği iddia edildi.

Vefat eden Acacı'nın ise bugün Pursaklar'da toprağa verileceği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

BİR AY İÇERİSİNDEKİ İKİNCİ BENZER OLAY

Ankara'nın Keçiören ilçesinde geçen ay meydana gelen olayda da 21 yaşındaki Hakan Çakır, 18 yaşının altındaki çocuk zanlıların dahil olduğu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti.

