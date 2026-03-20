×
Akran zorbaları tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 07:00

İSTANBUL Fatih’te 14 Mart’ta, ellerini, ayaklarını ve ağzını bantladıkları çocuğu darp eden kişiler, bu görüntüleri cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti, şüpheli 7 çocuk gözaltına alındı. Yapılan aramada, 1 şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Akranlarına uyguladıkları şiddeti kayda alarak sosyal medyada paylaşan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i sevk edildikleri mahkemece, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAHANELERİ KUTLAMA

Öte yandan, olay öncesi markete gelen şüphelilerden birinin koli bandı aldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dükkân sahibinin “Bu kadar koli bandını ne yapacaksınız siz?” sorusuna, çocuk şüphelinin “Bir arkadaşın doğum günü var, onu kutluyoruz abi” diye cevap verdiği anlar yer aldı. Market sahibinin, “Çocuğu mu bantlayacaksınız?” sorusu üzerine şüphelinin “Evet” diyerek marketten ayrıldığı anlar da kayıtlara yansıdı. Olayla ilgili konuşan market sahibi Muhammed Albay, “Sosyal medyada gördüm görüntüleri. Çocuğun böyle bir muameleye maruz kaldığını bilseydim müdahale ederdim” dedi. 

Marketten koli bantları alıp akranlarına zorbalık yaptılar.

