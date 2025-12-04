×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Akran zorbaları... Tekme ve yumruk attı saçından sürükledi

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Serik#Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Akran zorbaları... Tekme ve yumruk attı saçından sürükledi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 07:00

Antalya Serik’teki ilkokulun bahçesinde 30 Kasım’da bir araya gelen kız ve erkeklerden oluşan 11 öğrenci, bir kız öğrenciyi tehdit edip, sonrasında darp etti.

Haberin Devamı

Şiddete uğrayan öğrencinin olayı anlattığı ailesi, polise şikâyetçi oldu. Polisin araştırmasında, öğrenciye şiddet uygulandığı anların cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği belirlendi. Görüntüleri inceleyen polis, 11 öğrencinin ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Çocuklar savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de ailenin şikâyeti üzerine soruşturma başlattı.

Telefon kaydında bir erkek öğrencinin sigara içerek kavgayı izlediği, bazılarının da ‘İyi vur’, ‘Kafasını yere çarp’, ‘Vurun acımayın’ gibi sözleri yer aldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Serik#Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

BAKMADAN GEÇME!