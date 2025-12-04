Akran zorbaları... Tekme ve yumruk attı saçından sürükledi

Haberin Devamı

Şiddete uğrayan öğrencinin olayı anlattığı ailesi, polise şikâyetçi oldu. Polisin araştırmasında, öğrenciye şiddet uygulandığı anların cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği belirlendi. Görüntüleri inceleyen polis, 11 öğrencinin ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Çocuklar savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de ailenin şikâyeti üzerine soruşturma başlattı.

Telefon kaydında bir erkek öğrencinin sigara içerek kavgayı izlediği, bazılarının da ‘İyi vur’, ‘Kafasını yere çarp’, ‘Vurun acımayın’ gibi sözleri yer aldı.