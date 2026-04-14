Akran kâbusuna 5 yıl istendi

İstanbul Ümraniye’de 28 Ocak’ta 15 yaşındaki G.H.Ö., kendisiyle aynı sitede yaşayan ve aynı okula giden K.A.’yı yolda darp etmişti. K.A. kaçarak bir alışveriş merkezine sığınırken, G.H.Ö. de elinde bıçakla kaçan çocuğu kovalamıştı. Durumu gören alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi, K.A.’yı saklayıp polisi aramıştı. Olayın ardından K.A. ile babası, İstanbul Anadolu Adliyesi’ne başvurmuştu. Savcılığa şikâyette bulunan mağdur çocuk ve ailesi, mahkemeden de koruma tedbiri istemişti. K.A. ifadesinde, yaklaşık 1 yıldır G.H.Ö.’nün zorbalığına maruz kaldığını söylemişti.

Anadolu 2. Aile Mahkemesi, G.H.Ö. hakkında 2 ay süreyle okul saatleri dışında elektronik kelepçe takarak konutunu terk etmeme ve mağdur K.A.’ya 500 metreden fazla yaklaşmama kararı vermişti. Kararda, G.H.Ö. hakkında, mağdura yönelik eylemlerini devam ettirmesi halinde daha ağır tedbirler uygulanabileceği uyarısı yapılmıştı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede aktarılanlar şöyle:

Her ne kadar üzerine atılı suçlamayı kabul etmese de görüntü izleme tutanağına göre G.H.Ö.’nün mağdura yönelik cebinden çıkarttığı cismi tuttuğu, mağduru iteklediği ve yumrukla vurduğunun tespit edildiği aktarılarak, G.H.Ö.’nün ifadesinin ise suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği ifade edildi. G.H.Ö.’nün üzerine atılı suçu işlediği yönünde kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu vurgulanarak, ‘kasten yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla, ‘silahla tehdit’ suçundan ise 1 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği mahkemece kabul edildi.

REHABİLİTASYON PROGRAMLARINA KATILACAK

Öte yandan mağdur K.A.’nın babası, önceden verilen tedbir kararının süresinin dolması üzerine yeniden tedbir talebinde bulundu. Talebi kabul eden mahkeme, G.H.Ö.’nün 3 ay süreyle mağdurun bulunduğu konut ve okula yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme tedbir kararında, G.H.Ö.’nün, onu suça sürükleyen unsurların bulunduğu değerlendirilen çevreden uzaklaşmasını sağlamak için 3 ay süreyle okulunun değişmesine de hükmetti. Mahkeme, ayrıca, G.H.Ö.’nün öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum, davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarına, İstanbul Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından koordine edilip belirlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılmasına karar verdi. Kararda, tedbir kararına aykırı davranılması halinde G.H.Ö. hakkında 3 günden 10 güne, tekrarı üzerine ise 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsi uygulanacağı da hatırlatıldı.