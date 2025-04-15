Akran değil zorba... Yumruk attı, diziyle yüzüne vurdu, yerde tekmeledi

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MUĞLA’nın Yatağan ilçesinde 11 Nisan’da 23 Nisan Ortaokulu’nun arka bahçesinde, öğrencilerden R.Ş. (13), tartıştığı D.D.’yi (13) acımasızca dövdü. O anlara ait görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. D.D.’nin annesi F.C. önceki gün polis merkezine giderek R.Ş.’den şikâyetçi oldu. Anne F.C., R.Ş.’nin kızına attığı tehdit içerikli mesajların ekran görüntülerini de polisle paylaştı.

Görüntülerde, R.Ş.’nin bir süre konuştuğu D.D.’ye yumruk atıp saçından tuttuktan sonra diziyle yüzüne vurması ardından yere düşen D.D.’nin başına tekme attığı anlar yer aldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. R.Ş., soruşturma kapsamında gözaltına alındı. D.D. ifadesinde, R.Ş.’nin kendisini yanına çağırdığı ve konuşmaya başladıkları sırada darp ettiğini söyledi.

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