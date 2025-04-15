×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Akran değil zorba... Yumruk attı, diziyle yüzüne vurdu, yerde tekmeledi

Güncelleme Tarihi:

#MUĞLA#Yatağan#Akran Zorbalığı
Akran değil zorba... Yumruk attı, diziyle yüzüne vurdu, yerde tekmeledi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 07:00

13 yaşındaki kız öğrenci R.Ş., okulun arka bahçesinde 13 yaşındaki kız arkadaşı D.D.’yi acımasızca darp etti. Yumruk atıp saçından tuttuktan sonra diziyle yüzüne vurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. R.Ş. gözaltına alındı.

Haberin Devamı

MUĞLA’nın Yatağan ilçesinde 11 Nisan’da 23 Nisan Ortaokulu’nun arka bahçesinde, öğrencilerden R.Ş. (13), tartıştığı D.D.’yi (13) acımasızca dövdü. O anlara ait görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. D.D.’nin annesi F.C. önceki gün polis merkezine giderek R.Ş.’den şikâyetçi oldu. Anne F.C., R.Ş.’nin kızına attığı tehdit içerikli mesajların ekran görüntülerini de polisle paylaştı.

Akran değil zorba... Yumruk attı, diziyle yüzüne vurdu, yerde tekmeledi

Görüntülerde, R.Ş.’nin bir süre konuştuğu D.D.’ye yumruk atıp saçından tuttuktan sonra diziyle yüzüne vurması ardından yere düşen D.D.’nin başına tekme attığı anlar yer aldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. R.Ş., soruşturma kapsamında gözaltına alındı. D.D. ifadesinde, R.Ş.’nin kendisini yanına çağırdığı ve konuşmaya başladıkları sırada darp ettiğini söyledi.

Haberin Devamı

Akran değil zorba... Yumruk attı, diziyle yüzüne vurdu, yerde tekmeledi

Haberle ilgili daha fazlası:
#MUĞLA#Yatağan#Akran Zorbalığı

BAKMADAN GEÇME!