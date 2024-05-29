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Akrabasını öldürmüştü... Çelik yelekle adliyeye sevk edildi

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#Trabzon#Cinayet#Mahkeme
Akrabasını öldürmüştü... Çelik yelekle adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 11:55

Trabzon'da kavga ettiği akrabası Özgür Bıyıklı'yı (29) pompalı tüfekle vurarak öldürüp, 17 gün sonra Edirne'de saklandığı pansiyonda yakalanan Engin Bıyıklı (33), önlem amacıyla çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

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Olay, 12 Mayıs'ta Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki market önünde karşılaşan Özgür Bıyıklı ile akrabası Engin Bıyıklı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce çevredekiler araya girmeye çalıştı. Bu sırada Engin Bıyıklı, park halindeki otomobilinin arka koltuğundan aldığı pompalı tüfekle Özgür Bıyıklı’ya ateş açtı. Saçmalardan birinin başına isabet ettiği Özgür Bıyıklı, hayatını kaybetti, şüpheli ise aracıyla kaçtı. Özgür Bıyıklı, ilçede toprağa verilirken, silahlı kavga anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

EDİRNE'DE YAKALANDI

Akçaabat Sulh Ceza Hakimliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'kasten öldürme' suçundan hakkında arama kaydı çıkarılan Engin Bıyıklı'nın Edirne'de kent merkezinde bir pansiyonda Kimlik Bildirim Sistemine (KBS) giriş yapılmadan kaldığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından pansiyona yapılan baskında cinayet şüphelisi, olaydan 17 gün sonra yakalandı. Gözaltına alınan Engin Bıyıklı, sorgu işlemleri için Trabzon'a getirildi.

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Akrabasını öldürmüştü... Çelik yelekle adliyeye sevk edildi

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Engin Bıyıklı, çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla Akçaabat Adliyesi’ne sevk edildi.

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#Trabzon#Cinayet#Mahkeme

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