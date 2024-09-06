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Akrabalar arasındaki kavgada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 9 yaralı

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#Kavga#Cinayet#Mardin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 17:26

Mardin'de yerel seçimlerde muhtar adaylığı nedeniyle aralarında husumet oluşan iki ailenin silahlı, taşlı ve sopalı kavgasında 10 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fethullah Çakmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. 31 Mart’ta yapılan 'Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde muhtar adaylığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. F.Ç., U.Ç., S.Ç., A.Ç. M.Ç., H.Ç. ve N.Ç. silahla, N.Ç., M.Ç. ve A.Ç. de vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı.

Akrabalar arasındaki kavgada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 9 yaralı

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan F.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Mardin'de yerel seçimlerde muhtar adaylığı nedeniyle aralarında husumet oluşan iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada yaralanan 10 kişiden Fethullah Çakmak, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çakmak’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Akrabalar arasındaki kavgada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 9 yaralı

 

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#Kavga#Cinayet#Mardin

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