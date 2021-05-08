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Gündem
Mehmet SEZGİN/DHA
Haber Giriş: 08.05.2021 - 22:21 | Son Güncelleme:

Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 5 yaralı

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Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki akraba aile arasında çıkan sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ekili Mahallesi'nde meydana geldi. Göze ve Ayaz aileleri arasında iddiaya göre kız isteme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Salih, Reşat, Seyit, Mehmet ve Nesih Göze kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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