Akrabalar arasında silahlı, baltalı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kavga, öğle saatlerine kent merkezi Gündoğdu Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen B.A. ile Ahmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yakınları G. A., O.A., ve Z.A.'da kavgaya karıştı. Silah, balta ve bıçağın kullandığı kavgada Ahmet A. tabanca ile vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. G.A., O.A. ve Z.A. ise kavgada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, B.A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.