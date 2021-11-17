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Akraba ziyaretine giden kadın, komşu çocuğunu rehin aldı

#Konya#Çocuk#Rehin

Konya'da, H.K. (21), ziyarete gittiği akrabasının üst kat komşusunun evde yalnız olan 8 yaşındaki çocuğu B.E.Ö.'yü eve kilitleyip, rehin aldı. Polisin, yaklaşık 1 saat süren ikna çalışması sonucu H.K.'nın kapıyı açmasıyla B.E.Ö., kurtarıldı. Sinir krizi geçirdiği öne sürülen H.K., güçlükle gözaltına alındı.

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Ankara’dan 3 gün önce akrabalarını ziyarete gelen, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.K., iddiaya göre sinir krizi sonucu üst kat komşusunun kapı zilini çaldı. Annesi S.Ö. işte olduğu için evde yalnız olan B.E.Ö., kapıyı açtı. Eve giren H.K., kapıyı kilitleyip B.E.Ö.'yü rehin aldı.

B.E.Ö.’nün ağlamasını ve kadının bağırma seslerini duyan bina sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu H.K.'yı ikna edip, kapıyı açmasını sağladı.

Akraba ziyaretine giden kadın, komşu çocuğunu rehin aldı

H.K. kapıyı açar açmaz eve giren polis, küçük çocuğu kurtardı. H.K. ise polise uzun süre direnmesine rağmen güçlükle gözaltına alındı. H.K.'nın elinden kurtarılan B.E.Ö.'yü bir yakını sarılıp sakinleştirmeye çalıştı. H.K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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