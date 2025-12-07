×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Akraba tarafından azmettirilen hırsız odaya kilitledi, ev sahibi camdan atlayıp kurtuldu

Güncelleme Tarihi:

#Hırsızlık#Akraba#Soygun
Akraba tarafından azmettirilen hırsız odaya kilitledi, ev sahibi camdan atlayıp kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 13:02

Ümraniye'de hırsızlık yapan şüpheli, evde karşılaştığı S.F.'yi 5 altın bilezik ve 1 yüzüğünü alıp yatak odasına kilitledi. Soyguncudan kurtulmak için 2'nci kattaki dairenin camından atlayan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise kaçtı. Güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli ve altınları bozdurmaya giden azmettirici düzenlenen operasyonla yakalandı. Azmettirici H.A.F.’nin S.F.’nin akrabası olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

İstanbul Ümraniye Ilhamurkuyu Mahallesi, Hasan Yıldırım Sokak'ta 27 Kasım'da meydana gelen olayda evine giren S.F., içeride turuncu yelekli, siyah motosiklet kasklı, gri pantolonlu bir kişiyle karşılaştı. Elinde bıçak olduğu öğrenilen şüpheli, kolundaki 5 altın bileziği ve 1 yüzüğünü aldığı S.F.'yi yatak odasına kilitledi. Şüpheli evde para aramaya devam ettiği sırada S.F., 2'nci kattaki dairenin penceresini açarak aşağı atladı. Bunun üzerine paniğe kapılan şüpheli olay yerinden kaçarken yaralanan S.F., Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENEREK ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Gasp Büro Amirliği tarafından olayın ardından başlatılan çalışmada çevredeki tüm güvenlik kameraları S.F.'nin ifadesindeki şüpheli tarifi doğrultusunda incelendi. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla C.Y.(46) ve H.A.F. (29) gözaltına alındı.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasın22 ilde sarı kodlu yağış alarmı İstanbula yeni sağanak uyarısı 22 ilde sarı kodlu yağış alarmı! İstanbul'a yeni sağanak uyarısıHaberi görüntüle

Akraba tarafından azmettirilen hırsız odaya kilitledi, ev sahibi camdan atlayıp kurtuldu

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ KADININ AKRABASI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden H.A.F.’nin, S.F.’nin akrabası olduğu ortaya çıktı. H.A.F.'nin, C.Y. adlı şüpheliyi olayı gerçekleştirmesi için azmettirdiği, olayın ardından çalınan altınları kuyumcuya götürerek bozdurduğu öğrenildi.

Gözden KaçmasınHerkeste oluyor ama çok kısa sürüyor Batmanlı adam 1 buçuk yıldır kurtulamadı... Ailem sefil oldu, sürekli hastanedeyizHerkeste oluyor ama çok kısa sürüyor! Batmanlı adam 1 buçuk yıldır kurtulamadı... 'Ailem sefil oldu, sürekli hastanedeyiz'Haberi görüntüle

Akraba tarafından azmettirilen hırsız odaya kilitledi, ev sahibi camdan atlayıp kurtuldu

SUÇ ORTAĞINI DA KANDIRMIŞ

Yapılan soruşturmada H.A.F.’nin suç ortağına 'Altınların bir kısmı imitasyon çıktı' diyerek suç ortağına az para verdiği de tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akraba tarafından azmettirilen hırsız odaya kilitledi, ev sahibi camdan atlayıp kurtuldu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hırsızlık#Akraba#Soygun

BAKMADAN GEÇME!