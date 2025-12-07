Akraba tarafından azmettirilen hırsız odaya kilitledi, ev sahibi camdan atlayıp kurtuldu

Haberin Devamı

İstanbul Ümraniye Ilhamurkuyu Mahallesi, Hasan Yıldırım Sokak'ta 27 Kasım'da meydana gelen olayda evine giren S.F., içeride turuncu yelekli, siyah motosiklet kasklı, gri pantolonlu bir kişiyle karşılaştı. Elinde bıçak olduğu öğrenilen şüpheli, kolundaki 5 altın bileziği ve 1 yüzüğünü aldığı S.F.'yi yatak odasına kilitledi. Şüpheli evde para aramaya devam ettiği sırada S.F., 2'nci kattaki dairenin penceresini açarak aşağı atladı. Bunun üzerine paniğe kapılan şüpheli olay yerinden kaçarken yaralanan S.F., Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENEREK ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Gasp Büro Amirliği tarafından olayın ardından başlatılan çalışmada çevredeki tüm güvenlik kameraları S.F.'nin ifadesindeki şüpheli tarifi doğrultusunda incelendi. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla C.Y.(46) ve H.A.F. (29) gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden H.A.F.’nin, S.F.’nin akrabası olduğu ortaya çıktı. H.A.F.'nin, C.Y. adlı şüpheliyi olayı gerçekleştirmesi için azmettirdiği, olayın ardından çalınan altınları kuyumcuya götürerek bozdurduğu öğrenildi.

SUÇ ORTAĞINI DA KANDIRMIŞ

Yapılan soruşturmada H.A.F.’nin suç ortağına 'Altınların bir kısmı imitasyon çıktı' diyerek suç ortağına az para verdiği de tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.