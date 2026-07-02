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Akraba kavgasında kan gövdeyi götürdü: Ölü sayısı 2'ye yükseldi! Yusuf’tan acı haber

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#Osmaniye#Akraba Kavgası#Yusuf Tamer
Akraba kavgasında kan gövdeyi götürdü: Ölü sayısı 2ye yükseldi Yusuf’tan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 10:02

Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 22 yaşındaki Yusuf Tamer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay günü babası İrfan Tamer'in de yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili gözaltına alınan akrabaları Sinan Tamer ve oğlu Alperen Tamer tutuklanırken, olaydaki ölü sayısı 2'ye yükseldi.

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Olay, 13 Haziran günü Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi 1802 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen Sinan Tamer ve İrfan Tamer arasında tartışma çıktı

Akraba kavgasında kan gövdeyi götürdü: Ölü sayısı 2ye yükseldi Yusuf’tan acı haber
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SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

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Sinan Tamer'in oğlu Alperen ile İrfan Tamer'in oğlu Yusuf'un da katılımıyla tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden İrfan ve Yusuf Tamer, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Akraba kavgasında kan gövdeyi götürdü: Ölü sayısı 2ye yükseldi Yusuf’tan acı haber

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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Yaralılardan İrfan Tamer, kurtarılamadı. Olay günü hayatını kaybeden İrfan Tamer'in cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi. Polis, Sinan Tamer ve oğlu Alperen Tamer'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Öte yandan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Hastanedeki tedavisi süren Yusuf Tamer de bu sabah hayatını kaybetti. Tamer'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

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#Osmaniye#Akraba Kavgası#Yusuf Tamer

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