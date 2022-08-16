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Akraba iki aile arasındaki kavgada, 13 yaşındaki çocuk bıçakla yaralandı

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#ANTALYA#Serik#Bıçaklı Saldırı
Akraba iki aile arasındaki kavgada, 13 yaşındaki çocuk bıçakla yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 15:47

Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada, Samet K. (13), bıçakla ayağından yaralandı.

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Olay, Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Akraba iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Samet K., bıçakla ayağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Samet K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samet K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kavga sırasında pompalı tüfekle saldırıda bulunduğu ileri sürülen H.C. ve M.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAVGA KAMERADA

Bu arada, kavga bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin elindeki av tüfeği ile ateş ettiği görülüyor.

Akraba iki aile arasındaki kavgada, 13 yaşındaki çocuk bıçakla yaralandı

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#ANTALYA#Serik#Bıçaklı Saldırı

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