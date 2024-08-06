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Akraba dehşeti: Baba, oğlu ve torunu öldürüldü

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#Cinayet#Sulakyurt#Kırıkkale
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 15:13

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama meselesinden çıkan kavgada, akrabası tarafından tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunu hayatını kaybetti.

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Olay, Deredüzü köyündeki Koltarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında yaşanan su kavgasında 45 yaşındaki E.Ç., aralarında akrabalık bağı bulunan Satılmış Cesur (69), İbrahim Cesur (54) ve Satılmış Cesur'a (17) tabancayla ateş açtı.

Akraba dehşeti: Baba, oğlu ve torunu öldürüldü

Kurşunların hedefi olan baba, oğul ve torun olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı E.Ç. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince, olayın yaşandığı bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Olayın yaşandığı bölgede giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Akraba dehşeti: Baba, oğlu ve torunu öldürüldü

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Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.

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#Cinayet#Sulakyurt#Kırıkkale

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