AKPM’de iki önemli görev

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Türkiye’nin 18 parlamenterle temsil edildiği 324 üyeli Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) yönetim kadroları yenilendi. Bu çerçevede AKPM’nin geçen pazartesi başlayan ve yarın sona erecek kış oturumlarında yapılan seçimlerde Türkiye açısından iki önemli gelişme yaşandı. Bunlardan ilki, aynı zamanda Türk Grubu Başkanı da olan AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız’ın AKPM Başkan Yardımcısı olarak seçilmesiydi. En geniş delegasyona sahip ülkelerden olması nedeniyle Türkiye’den her yıl bir isim bu göreve seçiliyor. AKPM’de toplamda 20 başkan yardımcısı var. Türkiye açısından ikinci önemli gelişmeyi ise CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanı seçilmesi oluşturdu. Toplamda 85 üyesi bulunan komite, özellikle son yıllarda önemi iyiden iyiye artan kamu sağlığı ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlardaki çalışmaları ve bu konularda Avrupa standartlarının geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Sayek Böke, 2020’den bu yana Avrupa Sosyal Şartı Alt Komitesi’nin de başkanı.