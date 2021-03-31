AKPM Başkanı Beştepe’de

Görüşmeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin ardından Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’i de kabul etti. Türkiye’nin, AKPM’nin kurulması ve faal hale gelmesinde büyük pay sahibi olduğunu vurgulayan Şentop, “Milletvekillerimiz, AKPM çatısı altında, nüfusu 800 milyonu aşan büyük Avrupa ailesinin fertlerinin müşterek faydasını gözeten birçok önemli çalışmada geçmişte olduğu gibi bugün de yer almaktadır” dedi.

MGK’DA DOĞU AKDENİZ MESAJI

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe’deki 3 saatlik toplantının ardından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz’de yaşananlara ilişkin çözüm çağrısının yinelendiği ifade edilerek, “Bölge dışı ülkeler ve uluslararası aktörler tarafsız ve sağduyulu tutum sergilemeye davet edilmiştir” denildi.

Toplantıda PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadele, Yunanistan ile ilişkiler, Kıbrıs meselesi, Libya’daki siyasi süreç ve Doğu Akdeniz başlıkları ele alındı. Ayrıca Cumhuriyetin 100. kuruluş yılı olan 2023’te Türkiye’nin iktisadi, içtimai, siyasi ve askerî güvenliğini en üst seviyeye çıkarma millî hedefi doğrultusunda süren çalışmaların süratle neticelendirilmesi için imkânların seferber edilmesi kararlılığının altı çizildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara