Akpınar ve Kaman ilçelerinde tarihi eser operasyonu

Yapılan operasyonlarda 3 kişinin araçlarında yapılan aramada insan figürlü heykel, yüzük, bilezik, bileklik, kolye, gerdanlık, kadeh, hayvan figürlü heykel, sikke bulundu.

İ.E., S.K. ve M.C. isimli şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi. Şahısların araçlarında ele geçirilen tarihi eserler ise şöyle;

“3 adet insan figürlü heykel, 10 adet yüzük, 2 adet bilezik, 1 adet bileklik, 1 adet kolye, 1 adet gerdanlık, 1 adet kadeh, 2 adet hayvan figürlü heykel, 61 adet sikke 23 adet obje olmak üzere toplam 105 adet tarihi eser ele geçirildi.