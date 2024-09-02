AKOM’dan taşkın uyarısı... Sonbahar geldi yağmurlar başladı

Haberin Devamı

Bu da en çok, doluluk oranları yüzde 46’lara düşen barajların, aşırı sıcaklar nedeniyle suyun buharlaşmasını önleyip, dolmasına yarayacak. Dün 25-30 derecelerde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta 21-22 derecelere kadar düşmesi beklenirken, İstanbul Büyükehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da, İstanbulluları yağış ve su taşkınlarına karşı uyardı. AKOM’dan yapılan açıklamada, “Bu hafta görülecek yağışlarda alarm ya da uyarı beklemeden yağışın başlamasıyla birlikte kritik noktalarda tedbir alınması önem arz etmektedir. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 6 Eylül’e kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmekte” denildi.

İstanbul’da dün metrekareye 5 - 30 arasında yağmur düştü. Bunaltıcı nem oranı yüzde 90’a kadar çıktı. İstanbul’da bugün ve yarın da yağmur bekleniyor.

Haberin Devamı

BAŞKENTİ SAĞANAK ETKİLEDİ

Ankara'da ise dün öğleden sonra başlayan sağanak etkili oldu. Bazı araçlar, sağanaktan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti.