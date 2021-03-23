AKOM’dan soğuk ve yağış uyarısı! Bir hafta donacağız

AKOM’un açıklamasında “Balkanlar üzerinden, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor. Sistemin etkisi ile 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Bununla beraber, kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanabilir” ifadeleri yer aldı. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonu itibari ile sıcaklıkların tekrardan bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara