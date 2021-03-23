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GeriGündem AKOM’dan soğuk ve yağış uyarısı! Bir hafta donacağız
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Gündem
Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 23.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AKOM’dan soğuk ve yağış uyarısı! Bir hafta donacağız

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AKOM’dan soğuk ve yağış uyarısı! Bir hafta donacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM), soğuk hava ve karla karışık yağmur uyarısının ardından beklenen soğuk hava dalgası bugünden itibaren etkili olmaya başladı.

AKOM’un açıklamasında “Balkanlar üzerinden, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor. Sistemin etkisi ile 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Bununla beraber, kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanabilir” ifadeleri yer aldı. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonu itibari ile sıcaklıkların tekrardan bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor. 

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