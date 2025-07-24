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AKOM’dan sıcak uyarısı: Afrika dalgası yakacak

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#AKOM#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İBB
AKOM’dan sıcak uyarısı: Afrika dalgası yakacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 07:00

Bunaltıcı sıcak hava daha da ısınacak. AKOM, Afrika kökenli sıcak hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümünde etkisini artıracağını, sıcakların pazara kadar devam edeceğini açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, Afrika kökenli sıcak hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümünde etkisini artıracağı kaydedildi. Sıcaklıkların öğle saatlerinde 39 derece civarında seyretmesi, bazı bölgelerde ise 40 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

AKOM’dan sıcak uyarısı: Afrika dalgası yakacak

Açıklamada, poyrazın gündüz sıcaklıklarının aşırı yükselmesini engellese de havadaki bağıl nem oranının yüzde 40 ile yüzde 85 arasında artmasına yol açacağı, bu nedenle pazar gününe kadar bunaltıcı sıcak hava koşullarının devam edeceğine dikkat çekildi.

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AKOM, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlikeli değerlere ulaşan sıcaklıklara karşı özellikle güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. 

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#AKOM#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İBB

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