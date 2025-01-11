AKOM’dan sağanak yağış uyarısı... İstanbul buz kesecek: Sıcaklık 10-12 derece düşecek

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İSTANBUL’da yüksek basıncın da etkisiyle birkaç gündür hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Gündüz 17 - 18, gece ise 10 derecelerde görülen hava sıcaklıkları yüzleri güldürse de uzmanlar, ‘Sıcak havalara aldanmayın’ uyarısı yapıyor. Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, “Bu sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde. 20 dereceleri buldu neredeyse. Buna ‘pastırma sıcakları’ diyebiliriz. ‘Güneyden aldığımız lodos’ diyelim buna. Bir de yüksek basınç girişi var; bundan dolayı da gündüzleri hava sıcak, geceleri ise nispeten soğuk hava kendini hissettiriyor. İstanbul’da fosil yakıtların kullanımı var. Bundan dolayı metropol üzerinde oluşan ısı adaları var; bu da maalesef sıcaklığı artırıyor. Yağış yok ancak cumartesi gününden (bugün) itibaren tekrar soğuk hava almaya başlayacağız. 10 - 12 derecelik sıcaklık düşüşü olacak.

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ÖNCE YAĞMUR SONRA KAR

Bu konuda da çok dikkatli olunması faydalı olacaktır. Cumartesi (bugün) soğuk olacak, pazar günü (yarın) biraz daha soğuyacak ve yağış da başlayacaktır. Trakya’dan yağışlı hava başlayacak. Yağış pazar ve pazartesi günü de etkili olacak” dedi.

Havanın hızla soğuyacağını ve arkasından yağış beklediklerini söyleyen Özdemir, “İstanbul’da bu hafta için kar beklemiyoruz, hafta sonu yağış yağmur şeklinde olacak ama iç kesimlerde kar yağışları görülecek. Ayın 19’undan sonra, yani ocak ayının son haftalarında daha kuvvetli bir soğuk hava bekliyoruz. Hava beklediğimiz gibi olursa İstanbul’da kar yağışı görme ihtimalimiz olacaktır” diye konuştu.

Diğer yandan, İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da haftasonundan itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. AKOM, bugünden itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde ani sıcaklık düşüşleriyle, şiddetli sağanak yağışın etkili olabileceği uyarısında bulundu.

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Güven Özdemir

‘SICAK HAVALARA ALDANMAYIN’

VATANDAŞLARIN bahar havasına aldanmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Dr. Güven Özdemir, şunları söyledi: “İnsanlar açık havada oturmayı seviyorlar ama dikkatli olmak lazım. Hava bizi aldatmamalı, hastalık havası diyebiliriz. Kış ortasında bu hava olumsuz yönde etkileyebilir. Açık havanın olması ve yüksek basıncın etkisi beraberinde hava kirliliğini de getiriyor metropollerde. Şu anda rüzgâr var ama rüzgâr olmadığında muhakkak hava kirliliği hissededebiliriz. Buna da sağlık açısından dikkat edilmesi gerekiyor.”