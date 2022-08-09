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AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı: Bu gece başlıyor

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#İstanbul#Meteoroloji#AKOM
AKOMdan İstanbul için yağış uyarısı: Bu gece başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 16:58

İstanbul'un gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisine gireceğini açıklayan AKOM, çarşamba ve perşembe günü etkisini arttıracak yağışlar konusunda vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İstanbul'da yağışlı havayla birlikte şimşek ve yıldırım da bekleniyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu gece yarısından itibaren yağış uyarısında bulundu. AKOM, vatandaşların çarşamba ve perşembe günleri etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

"YARIN ETKİSİNİ ARTIRACAK"

AKOM'un açıklamasında "Bugün gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen serin ve yağışlı gök gürültülü sistemin önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkili olması bekleniyor. Yağışların yarın gün içerisinde etkisini arttırması, kuvvetli rüzgarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde aralıklarla perşembe akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir." denildi.

AKOMdan İstanbul için yağış uyarısı: Bu gece başlıyor

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AKOM'a göre yağışlı havayla birlikte şimşek ve yıldırım da bekleniyor. Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olması da muhtemel. AKOM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasını istedi.

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AKOMdan İstanbul için yağış uyarısı: Bu gece başlıyor

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'da bugün yağış yok ama yarından itibaren 3 gün yağmur var. Uzun zamandır 30 derecenin altına düşmeyen sıcaklık bugün 33 derece. Nem yüksek, hissedilen sıcaklık 36-37 derece... Sıcak çarpmalarına dikkat. Poyraz sert esecek" ifadelerini kullanmıştı.

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#İstanbul#Meteoroloji#AKOM

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