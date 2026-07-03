AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı

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AKOM, hafta boyunca İstanbul'da 31-34 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü itibarıyla 27 derece civarına gerilemesinin beklendiğini açıkladı.

Açıklamada, sıcaklık düşüşüyle birlikte sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Cumartesi sabah saatlerinde başlaması beklenen yağışların, akşam saatlerine kadar İstanbul'un farklı bölgelerinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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"TÜRKİYE GENELİNDE KISA SÜRELİ BİR SERİNLEME YAŞANACAK"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu Türkiye genelinde kısa süreli bir serinleme yaşanacağını ancak bunun ardından 8-9 Temmuz'da yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olacağını söyledi. Şen, küresel ısınma, şehirleşme ve ısı adası etkisi nedeniyle sıcaklık ortalamalarının giderek yükseldiğine dikkat çekerek, İstanbul'da haziran ve temmuz ayı sıcaklık normallerinin de önceki yıllara göre arttığını belirtti.

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Hafta sonunun en önemli hava olayı ise İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak yağış olacak. Cumartesi sabah saatlerinde kuzeyden giriş yapması beklenen gök gürültülü sağanağın özellikle Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli, yıldırım ve şimşek eşliğinde etkili olabileceğini ifade eden Şen, yağışın akşam saatlerine kadar kent genelinde devam edeceğini söyledi. Sıcak havanın ardından gelen bu tür yağışların zaman zaman olumsuzluklara yol açabildiğini belirten Şen, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA



Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE



Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BARTIN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık