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AKOM’dan İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısı

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#AKOM#İstanbul#Sağanak
AKOM’dan İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 20:25

AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin Orta Akdeniz kaynaklı alçak basınç sisteminin etkisine gireceğini belirterek, fırtına ve yer yer kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

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AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin bu gece itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiği aktarıldı.

Sistemin etkisiyle 17 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kısa süreli hamlelerle fırtına şiddetinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, bunun beraberinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanmasının beklendiği bildirildi.

Akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülen yağışların, özellikle öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olabileceği belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

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#AKOM#İstanbul#Sağanak

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