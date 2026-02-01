×
AKOM’dan İstanbul için fırtına ve kar uyarısı… Hava sıcaklığı 2 ile 4 derece daha azalacak

#İstanbul#Fırtına Uyarısı#Soğuk Hava
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 20:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için fırtına ve kar yağışı uyarısında bulundu.

AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisi altına girdiğini duyurdu. Geçtiğimiz hafta boyunca 14-18 derece aralığında seyreden hava sıcaklıkları ise, hava sistemindeki değişimle birlikte an itibarıyla 7 derece seviyelerine geriledi.

AKOM’un değerlendirmelerine göre bugün akşam saat 18.00'den itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde (40-75 km/s) eseceği, gece saat 22.00'ye kadar ise yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiği belirtildi. Gece saatlerinde etkisini azaltması öngörülen yağışların pazartesi (yarın) sabah saat 07.00'den itibaren yeniden etkili olmaya başlaması ve gün boyunca il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin görülmesinin beklendiği kaydedildi.

SOĞUK HAVA VE KAR UYARISI

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgeye giriş yapması beklenen soğuk hava dalgası ile birlikte sıcaklıkların 2-4 derece daha azalarak kar değerlerine gerilemesinin, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

HAFTA ORTASINDA SICAKLIK ARTIŞI

Soğuk ve yağışlı havanın salı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi, hafta ortasından (çarşamba) itibaren ise sıcaklıkların yeniden artarak 15 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Yetkililer, pazar ve pazartesi günleri beklenen kuvvetli sağanak yağışlar ile pazartesi ve salı sabahına kadar etkili olması beklenen kış koşulları nedeniyle yaşanabilecek su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

#İstanbul#Fırtına Uyarısı#Soğuk Hava

